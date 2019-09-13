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Матяж назвав головну перевагу хорватського чемпіонату над українським

12:34 388 Читать на русском
Матяж назвав головну перевагу хорватського чемпіонату над українським
Іван Матяж / фото ФК Авангард

Форвард Авангарда Іван Матяж пригадав свої виступи за Істру та порівняв хорватський чемпіонат з українським.

"У Хорватії більше довіряють молодим гравцям. Футбол там більш технічний, менше силової боротьби.

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Саме тому у молодих футболістів є більше можливостей проявити себе", – розповів Матяж в інтерв'ю офіційному сайту Авангарда.

Нагадаємо, нападник виступав за хорватську Істру в сезоні 2017/18, а у вересні 2018 року приєднався до Авангарда на правах вільного агента.

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Теги
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