Матяж назвав головну перевагу хорватського чемпіонату над українським

Форвард Авангарда Іван Матяж пригадав свої виступи за Істру та порівняв хорватський чемпіонат з українським.

"У Хорватії більше довіряють молодим гравцям. Футбол там більш технічний, менше силової боротьби.

Матяж став футболістом краматорського Авангарда

Саме тому у молодих футболістів є більше можливостей проявити себе", – розповів Матяж в інтерв'ю офіційному сайту Авангарда.

Нагадаємо, нападник виступав за хорватську Істру в сезоні 2017/18, а у вересні 2018 року приєднався до Авангарда на правах вільного агента.

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