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Матип и Фабинью вернулись к тренировкам

15 января 20:34 59 Читати українською
Матип и Фабинью вернулись к тренировкам
Фабинью и Фирмино / ФК Ливерпуль

Лазарет английского Ливерпуль начинает пустеть. От травм восстановились защитник Жоэль Матип и полузащитник Фабинью.

 

Оба исполнителя вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

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В среду Матип и Фабинью занимались с остальными "красными" без ограничений. Камерунский центрбек залечил травму колена, которую получил еще в октябрьском матче против Манчестер Юнайтед. В свою очередь бразильский хавбек восстановился от травмы голеностопа, из-за которой не играл с конца ноября.

Пока неизвестно, попадут ли Жоэль Матип и Фабинью в заявку мерсисайдцев на поединок против МЮ. Центральный матч 23-го тура Премьер-лиги состоится в воскресенье, 19 января, на Энфилде.

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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ливерпуль Англия Фабинью Фабинью Жоэль Матип Жоэль Матип
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