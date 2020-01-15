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Матіп і Фабінью повернулися до тренувань

15 січня 20:34 282 Читать на русском
Матіп і Фабінью повернулися до тренувань
Фабінью і Фірміно / ФК Ліверпуль

Лазарет англійського Ліверпуль починає порожніти. Від травм відновились оборонець Жоель Матіп і півзахисник Фабінью.

 

Обидва виконавці повернулися до тренувань у загальній групі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У середу Матіп і Фабінью займалися із рештою "червоних" без обмежень. Камерунський центрбек залікував травму коліна, якої зазнав ще в жовтневому матчі проти Манчестер Юнайтед. Натомість бразильський хавбек відновився від травми гомілкостопа, через яку не грав із кінця листопада.

Наразі невідомо, чи Жоель Матіп і Фабінью потраплять до заявки мерсисайдців на поєдинок проти МЮ. Центральний матч 23-го туру Прем'єр-ліги відбудеться у неділю, 19 січня, на Енфілді.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Ліверпуль - Манчестер Юнайтед Фабінью Фабінью Жоель Матіп Жоель Матіп
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