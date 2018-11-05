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Матич отказался играть с цветком мака на форме Манчестер Юнайтед из-за политических мотивов

15:06 129 Читати українською
Матич отказался играть с цветком мака на форме Манчестер Юнайтед из-за политических мотивов
Неманья Матич / Фото Reuters

Сербский хавбек Манчестер Юнайтед Неманья Матич в своеобразный способ осудил действия НАТО в Югославии.

В матче 11-го тура АПЛ против Борнмута (2:1) Матич отказался одевать футболку с красным маком, сообщает Telegraf.rs.

Напомним, цветок мака является символом памяти всем погибшим солдатам военных и гражданских вооруженных конфликтов, в том числе тем, кто потерял жизнь в миссиях НАТО.

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По информации издания, Матич бросил цветок на пол и сказал: "Вы бомбили мою страну, и я ни за что не надену это. Если потребуется, я готов прямо сейчас покинуть клуб и Англию".

В МЮ сообщили, что Матич по личным причинам отказался одевать цветок.

Англия11 турВиталити Стэдиум (Борнмут)

Борнмут - Манчестер Юнайтед: Суббота 03 ноября 2018

Борнмут
Матч окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Борнмут - Манчестер Юнайтед Неманья Матич Неманья Матич
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