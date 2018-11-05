Матіч відмовився грати з квіткою маку на формі Манчестер Юнайтед через політичні мотиви

Сербський хавбек Манчестер Юнайтед Неманья Матіч у своєрідний спосіб засудив дії НАТО у Югославії.

У матчі 11-го туру АПЛ проти Борнмута (2:1) Матіч відмовився одягати футболку з червоним маком, повідомляє Telegraf.rs.

Нагадаємо, квітка маку є символом пам'яті всім загиблим солдатам військових та цивільних збройних конфліктів, в тому числі тим, хто втратив життя в місіях НАТО.

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За інформацією видання, Матіч кинув квітку на підлогу і заявив: "Ви бомбили мою країну, і я ні за що не одягну це. Якщо буде потрібно, я готовий прямо зараз покинути клуб і Англію".

В МЮ повідомили, що Матіч через особисті причини відмовився одягати квітку.