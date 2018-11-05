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Шакири может не поехать с Ливерпулем в Сербию на матч против Црвены Звезды из-за политических взглядов

10:19 49 Читати українською
Шакири может не поехать с Ливерпулем в Сербию на матч против Црвены Звезды из-за политических взглядов
Джердан Шакири / Фото Associated Press

Хавбек Ливерпуля Джердан Шакири может не помочь своей команде в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сомневается, стоит ли включать в заявку на игру 4-го тура ЛЧ Джердана Шакири, сообщает издание The Times.

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Немецкий специалист опасается, что присутствие хавбека в составе мерсисайдцев может спровоцировать сербских болельщиков и стать причиной беспорядков на трибунах.

Напомним, Шакири родился в городе Гнилане, что находится на территории Косово, независимость которого не была признана Сербией в 2008 году. На ЧМ-2018 хавбек забил в ворота сборной Сербии и спровоцировал болельщиков соперника, изобразив руками орла – символ Албании.

Матч Црвена Звезда – Ливерпуль состоится 6 ноября, начало в 19:55.

Лига чемпионов4 турСтадион им. Р. Митича (Белград)

Црвена Звезда - Ливерпуль: Вторник 06 ноября 2018

Црвена Звезда
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дн
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час
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мин
Ливерпуль
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