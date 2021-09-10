"Роберто – один из представителей нового поколения итальянских тренеров. В течение последних 10 лет он рос – шел с самых низов и добрался до Серии А. Он шаг за шагом строил карьеру, а его работа с Сассуоло была замечательной: команда показывала техничный футбол, а не просто стояла в обороне.

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Вообще, когда работаешь с маленькой командой, действуешь так: "Давайте надежнее в обороне, если забьем – хорошо, если нет – ну и ладно". Но Де Дзерби всегда хотел забивать первым и хотел делать это раньше соперника. Не важно, кто оппонент: Рома, Ювентус, Милан или Интер. У него был такой менталитет в Италии, сейчас он прививает такие же идеи в Шахтере.

Роберто не слишком далек от уровня Гвардиолы. Но Пеп уже лет 15 работает с выдающимися игроками – Пуйолем, Хави, Иньестой, Месси и так далее. В Манчестер Сити у него отличный бюджет, который позволяет сохранять имеющихся игроков и приглашать новых. Но в моем понимании, у Де Дзерби есть все, чтобы пойти по стопам Гвардиолы", – сказал Матерацци в комментарии Матч ТВ.

Напомним, Де Дзерби возглавил Шахтер в конце мая – итальянский специалист подписал с "горняками" соглашение на 2 года (до 30 июня 2023-го).

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