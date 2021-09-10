"Роберто – один з представників нового покоління італійських тренерів. Протягом останніх 10 років він ріс – йшов з самих низів і дістався до Серії А. Він крок за кроком будував кар'єру, а його робота з Сассуоло була чудовою: команда показувала технічний футбол, а не просто стояла в обороні.

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Взагалі, коли працюєш з маленькою командою, дієш так: "Давайте надійніше в обороні, якщо заб'ємо – добре, якщо ні – ну й добре". Але Де Дзербі завжди хотів забивати першим і хотів робити це раніше за суперника. Не важливо, хто опонент: Рома, Ювентус, Мілан або Інтер. У нього був такий менталітет в Італії, зараз він прищеплює такі ж ідеї в Шахтарі.

Роберто не надто далекий від рівня Гвардіоли. Але Пеп вже років 15 працює з видатними гравцями – Пуйолем, Хаві, Іньєстою, Мессі і так далі. У Манчестер Сіті у нього чудовий бюджет, який дозволяє зберігати наявних гравців і запрошувати нових. Але в моєму розумінні, у Де Дзербі є все, щоб піти стопами Гвардіоли", – сказав Матерацці у коментарі Матч ТВ.

Нагадаємо, Де Дзербі очолив Шахтар наприкінці травня – італійський фахівець підписав з "гірниками" угоду на 2 роки (до 30 червня 2023-го).

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