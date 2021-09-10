Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби подчеркнул, что регулярное чемпионство в украинском первенстве позволит его подопечным достойно выглядеть на евроарене.

Конечно же, выступать в Лиге чемпионов престижно. Но для меня задачей номер один является победа в чемпионате.

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Нужно распределять свои силы таким образом, чтобы чемпионат был в приоритете. Если команда привыкнет хорошо играть в чемпионате, она будет хорошо играть и в Лиге чемпионов.

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Мы живем в Украине и принимаем участие в первенстве Украины, поэтому победа в чемпионате – наша главная цель", – сказал Де Дзерби в интервью официальному YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, "горняки" после шести туров занимают в турнирной таблице УПЛ второе место, набрав 13 очков. От лидера первенства – Динамо – подопечные Де Дзерби отстают на 3 пункта.

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