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Матерацци: Итальянцы критиковали меня после ЧМ-2006, а должны были целовать землю, по которой я ходил

08:27 8 Читати українською
Матерацци: Итальянцы критиковали меня после ЧМ-2006, а должны были целовать землю, по которой я ходил
Марко Матерацци / Getty Images

Экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци поделился воспоминаниями о финальном матче чемпионата мира 2006 года.

"Зидана защищали французы, а меня раскритиковали мои соотечественники, которых я не считаю настоящими итальянцами. Я патриот и всегда буду защищать цвета Италии.

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Их критика очень огорчила меня. Эти люди должны были целовать землю, по которой я ходил, за мой гол в финале", – цитирует Матерацци издание Football Italia.

Напомним, в финальном поединке Матерацци в первом тайме сравнял счет в матче, а в дополнительное время спровоцировал Зинедина Зидана и получил удар головой в грудь, за что француза сразу же удалили. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти победу одержала Италия.

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Марко Матерацци Марко Матерацци Франция Франция Италия Италия Италия Зинедин Зидан Зинедин Зидан
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