"Я выкурил 250 сигарет": экс-партнер Зидана не смог простить француза за легендарный удар на ЧМ-2006

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль вспомнил, что происходило в раздевалке "петухов" после финала ЧМ-2006.

"После игры в раздевалке Зинедин Зидан извинился. Но я не принял его извинений, не хотел с ним разговаривать. Неправильное время для извинений, поскольку мы были слишком разочарованы.

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Я пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за 10 минут. После этого мы с Зиданом не разговаривали два года. В 2008 году у меня была свадьба, и моя жена сказала, чтобы я его пригласил. Я позвонил ему, мы пообедали вместе. У нас была очень хороший разговор", – цитирует Саньоля AS.

Напомним, в финале Мундиаля 2006 Зидана удалили за удар Марко Матерацци. В итоге французы проиграли Италии в серии пенальти (1:1, пен. 3:5).

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