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Матчи за место в Первой лиге: Черкащина-Академия и Агробизнес разбили Сумы и МФК Металлург соответственно

29 мая 22:34 83 Читати українською
Матчи за место в Первой лиге: Черкащина-Академия и Агробизнес разбили Сумы и МФК Металлург соответственно
Черкащина-Академия

Состоялись первые матчи за место в Первой лиге Украины, Черкащина-Академия и Агробизнес одержали победы.

Первая лига, этап выбывания

Сумы – Черкасская-Академия – 0:4

Голы: Медведь, 58; Зеленевич, 62; Тимофеенко, 70; Черный, 73

МФК Металлург – Агробизнес – 0:4

Голы: Курило, 9, 17, Слотюк, 44, Черненко, 86

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Состоялись поединки за место в Первой лиге чемпионата Украины. В первом матче представитель Второй лиги Черкащина-Академия разгромила Сумы со счетом 4:0.

В другом поединке команда из Первой лиги Агробизнес с аналогичным счетом разгромил МФК Металлург и значительно увеличил свои шансы на сохранение прописки.

Заметим, ответные матчи состоятся второго июня, оба поединка начнутся в 17:00.

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Сумы Сумы Черкащина-Академия Черкащина-Академия Первая лига Агробизнес Агробизнес МФК Металлург МФК Металлург
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