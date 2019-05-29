Матчи за место в Первой лиге: Черкащина-Академия и Агробизнес разбили Сумы и МФК Металлург соответственно

Состоялись первые матчи за место в Первой лиге Украины, Черкащина-Академия и Агробизнес одержали победы.

Первая лига, этап выбывания

Сумы – Черкасская-Академия – 0:4

Голы: Медведь, 58; Зеленевич, 62; Тимофеенко, 70; Черный, 73

МФК Металлург – Агробизнес – 0:4

Голы: Курило, 9, 17, Слотюк, 44, Черненко, 86

Карпаты победили Арсенал-Киев и отправили киевлян в Первую лигу – львовяне сыграют в плей-офф с Волынью

Состоялись поединки за место в Первой лиге чемпионата Украины. В первом матче представитель Второй лиги Черкащина-Академия разгромила Сумы со счетом 4:0.

В другом поединке команда из Первой лиги Агробизнес с аналогичным счетом разгромил МФК Металлург и значительно увеличил свои шансы на сохранение прописки.

Заметим, ответные матчи состоятся второго июня, оба поединка начнутся в 17:00.