Матчі за місце у Першій лізі: Черкащина-Академія та Агробізнес розтрощили Суми та МФК Металург відповідно

Відбулись перші матчі за місце у Першій лізі України, Черкащина-Академія та Агробізнес здобули перемоги.

Перша ліга, етап вибування

Суми – Черкащина-Академія – 0:4

Голи: Медведь, 58; Зеленевич, 62; Тимофієнко, 70; Чорний, 73

МФК Металург – Агробізнес – 0:4

Голи: Курило, 9, 17, Слотюк, 44, Черненко, 86

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Відбулись поєдинки за місце у Першій лізі чемпіонату України. У першому матчі представник Другої ліги Черкащина-Академія розтрощила Суми з рахунком 4:0.

У іншому поєдинку команда з Першої ліги Агробізнес з аналогічним рахунком розгромив МФК Металург та значно збільшив свої шанси на збереження прописки.

Зауважимо, матчі-відповіді відбудуться другого червня, обидва поєдинки розпочнуться о 17:00.