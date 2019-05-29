Матчі за місце у Першій лізі: Черкащина-Академія та Агробізнес розтрощили Суми та МФК Металург відповідно

Відбулись перші матчі за місце у Першій лізі України, Черкащина-Академія та Агробізнес здобули перемоги.
Перша ліга, етап вибування
Суми – Черкащина-Академія – 0:4
Голи: Медведь, 58; Зеленевич, 62; Тимофієнко, 70; Чорний, 73
МФК Металург – Агробізнес – 0:4
Голи: Курило, 9, 17, Слотюк, 44, Черненко, 86
Карпати перемогли Арсенал-Київ та відправили киян у Першу лігу – львів'яни зіграють у плей-офф із Волинню
Відбулись поєдинки за місце у Першій лізі чемпіонату України. У першому матчі представник Другої ліги Черкащина-Академія розтрощила Суми з рахунком 4:0.
У іншому поєдинку команда з Першої ліги Агробізнес з аналогічним рахунком розгромив МФК Металург та значно збільшив свої шанси на збереження прописки.
Зауважимо, матчі-відповіді відбудуться другого червня, обидва поєдинки розпочнуться о 17:00.