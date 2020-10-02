Збірна України може провести поєдинки Ліги націй із Німеччиною та Іспанією на фартовому для себе стадіоні.

На засіданні техногенної комісії Київської міської держадміністрації 2 жовтня були розглянуті листи УАФ і МОЗ про можливе скасування заборони уболівальникам відвідувати футбольні матчі в Києві, повідомляє Sport.ua з посиланням на телеграм-канал Динамо Киев Inside.

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Постанова про заборону відвідування футбольних матчів глядачами в Києві залишається в силі. Справа в тому, що в Україні і Києві кілька днів поспіль встановлюються антирекорди за кількістю заражень коронавірусом.

Таким чином, фактично, рішенням техногенної комісії КМДА відвідування глядачами матчів в Києві опинилося під забороною. Проте, в УАФ наполегливо хочуть провести матчі з уболівальниками, посилаючись на рекомендації УЄФА, окремий європейський досвід і успіхи в проведенні матчів з глядачами.

Розглядається варіант перенесення майбутніх матчів збірної України до Львова, де місцева влада попередньо люб'язно дала добро на заповнення глядачами 30% місць на Арені Львів. У найближчі дні УАФ повинна оголосити своє остаточне рішення.

Нагадаємо, 10 та 13 жовтня збірна України у Києві зіграє проти Німеччини та Іспанії відповідно.

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