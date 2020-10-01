УЕФА решил открыть трибуны для болельщиков на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также на поединки национальных команд, сообщает официальный сайт организации.

Мораес верит в выход Шахтера в плей-офф Лиги чемпионов

Заполнение стадиона не должно превышать 30%, а также должны придерживаться дистанционные и другие правила в условиях пандемии. Главный нюанс заключается в согласовании пропуска фанов на стадион с местной властью, которая должна дать на это разрешение.

Правило вступит в силу уже с 5 октября. Напомним, 10 и 13 октября сборная Украины в Киеве сыграет против Германии и Испании соответственно.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ – ужас для Украины, "прогулка" Манчестер Сити, Малиновский против Ливерпуля