"Футбол 24" оголошує про запуск Ліги чемпіонів для інтелектуалів. Сьогодні – перший тур історичного сезону!

Чому ми змінюємо формат конкурсу? Насамперед, щоб ви, друзі, не втрачали інтересу та мотивації. Про це просили деякі з вас, про це думали й ми, помічаючи, як ті чи інші учасники, вигравши приз, зупиняються або ж надсилають розгадку скоріше за інерцією.

Відтепер кожен лист із надісланими відповідями матиме величезне значення. Окрім того – їхня грамотність і правильність. А ще – оперативність. Для цього ми розробили систему балів, які нараховуватимуться до вашої карми у турнірній таблиці.

Система оцінювання

1. Відповіді на призовий кросворд надіслані, але серед них є помилки – 1 очко;

2. Усі відповіді абсолютно правильні – 3 очки;

3. Сліпий жереб обрав вас переможцем розіграшу – 3+1 = 4 очки;

4. Ви стали першим, хто надіслав правильні відповіді на нове завдання – 3+2 = 5 очок.

Таким чином у нашій спільноті ерудитів повинна зав’язатися чимала інтрига у найкращих традиціях Ліги чемпіонів. Періодичність публікування нових завдань залишається незмінною – раз у два тижні. Остання головоломка сезону з’явиться у перший (або другий) тиждень травня 2021 року, після чого ми підіб’ємо остаточні підсумки. Абсолютний чемпіон за очками отримає від нас ось такий суперприз – стильний фірмовий рюкзак.

Якщо формат припаде вам до вподоби, а кількість учасників зросте, то для наступного сезону ми обіцяємо подбати про більшу кількість крутих призів. Тож агітуйте друзів, яким небайдужі футбольні головоломки ;-) Це в наших спільних інтересах.

Тепер щодо правильних відповідей на кросворд №13 "Зашквар Блохіна, або Лобановського і Перхуна вони не врятували".

Горизонтально: 6. Альбасете. 7. П'ятихатки. 8. Ріно. 11. Інки. 13. Сен. 14. Фода. 16. Сауд. 20. Тресадерн. 21. Очоторена.

Вертикально: 1. Гаспар (і Гампер). 2. Ньютон. 3. Саухі. 4. Лейтон. 5. Медики. 9. Іво. 10. Оса. 11. Інс. 12. КПУ. 14. Фаттон. 15. Дженоа. 17. Амедео. 18. Диндан. 19. Палоп.

За допомогою сліпого жереба визначився новий володар футболки із зображенням Андрія Ярмоленка. Ним став Віталій Максимчук із міста Острог Рівненської області. "Якось усе вдалося надто легко, хоча про Саухі, як кувейтця, що бігав за Динамо, почув уперше, – зізнається Віталій. – До речі, цьогоріч викладаю для філологинь і одного філолога "Лінгвістику футболу". Виявляється, роботу, науку і захоплення можна і треба поєднувати".

Вперше в історії конкурсу ми розіграли бонус – для того, хто найшвидше надішле правильні відповіді. Найбільш оперативно впорався Юрій З., лист від якого ми отримали 18 вересня о 19 годині 43 хвилини.

Вітаємо обох тріумфаторів і просимо написати свою домашню адресу, номер мобільного і координати найближчого відділення Нової пошти. А Віталію Максимчуку варто до всього вказати оптимальний для себе розмір футболки.

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Отож, знову розігруємо два трофеї: фірмова парасолька, яка врятує від затяжних осінніх дощів, – головний приз; фірмовий брелок – гарантована приємна дрібничка для того, хто першим надішле правильні відповіді на кросворд №14.

До перемоги – три етапи.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до 15 жовтня включно).

3. Результати розіграшу – 16 жовтня, у п'ятницю.

Поїхали!

Горизонтально: 1. Прізвисько клубу Ла Ліги. 7. Гравець атаки київського Динамо 90-х. 10. Клуб із Кіпру, який проіснував лише 9 років, проте за нього встиг зіграти українець. 13. Голкіпер із УПЛ. 14. Вихованець Мілана у Скуадрі Адзуррі минулого десятиліття. 15. Террі Бутчер на неї не скупився. 16. Одноклубник Ордеця із стокгольмським синдромом. 17. Польське місто, яке подарувало сусідній державі топового бомбардира Мундіалів. 18. Скромний французький клуб, заснований у 1998-му. 19. Ла Ліга – Іспанія, Ліга чемпіонів – Європа, Мундіаль – …. 22. Російський клуб, двічі розгромлений Ювентусом наприкінці 90-х. 26. ФК наших сусідів, флагман своєї країни.

Вертикально: 1. Хавбек Кальярі. 2. Вокальний гурт будь-яких ультрас. 3. Предтеча Мілевського, родом із Британських островів. 4. Команда північноірландців, яка полюбляє кольори міланського Інтера. 5. Видатний тренер, такий собі Лобановський для швейцарців. 6. Лі … – форвард збірної Китаю початку 90-х, зараз – тренер. 8. Атакувальний хавбек уругвайців, жах збірної СРСР на ЧС-1970. 9. Кінорежисер, якого шанує Марадона. 11. Помітний хавбек Тулузи, Монпельє та Бордо 90-х. 12. Ім’я балканського бомбардира, який у 90-х відвантажив збірній України три голи. 13. Екс-форвард львівських Карпат. 20. Ім’я алжирця, якого з вдячністю згадують у Порту. 21. Фірмова страва Максима Шацьких. 22. Один із найкращих латвійських клубів на перетині 80-х і 90-х. 23. Продукт, який шанують у клубі Романа Зозулі. 24. Нічия, паритет. 25. Лисий, але не босий хавбек Галатасарая і збірної Туреччини не такого вже й далекого минулого.

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