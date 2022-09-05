Национальная команда приступит к подготовке к матчам 16 сентября в Варшаве. Наставник сборной Александр Петраков ждет в тренировочном лагере 25 футболистов, сообщает официальный сайт УАФ. "Сине-желтые" проведут 3 матча Лины наций – против Шотландии (21 сентября) и Армении (24). 27 числа сборная Украины еще раз сыграет с Шотландией.

Сборная Украины узнала место в обновленном рейтинге ФИФА

Заметим, что в основном списке всего два нападающих. Артем Беседин остался в резерве, а Данила Сикана, которого Петраков раньше регулярно вызывал, на этот раз проигнорировали.

Голкиперы: Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Андрей Лунин (Реал).

Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Илья Забарный (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Тарас Качараба (Славия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Малиновский ( Аталанта), Александр Зинченко (Арсенал), Виктор Коваленко (Специя).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге), Артём Довбик (СК Днепр-1).

Резерв: Артем Беседин (Динамо), Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий (оба – СК Днепр-1), Егор Назарина (Заря), Эдуард Соболь (Брюгге), Даниил Игнатенко (Бордо)