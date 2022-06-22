"Встреча с представителями клубов ПФЛ? Она прошла хорошо в рабочей атмосфере. Думаю, что в конце недели или уже в следующий понедельник мы определимся с форматом соревнований. Сейчас мы отправили всем клубам анкеты и до конца недели нам должны дать ответ, свое видение, кто и какой формат поддерживает, соберемся со временем и обсудим.

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Все клубы присутствовали. Каждый желающий высказал свое мнение по поводу форматов, которые мы направляли, теперь ждем письменного подтверждения от клубов. Скорее всего, в первой и второй лиге будет формат с разделением на две группы, по восемь команд в каждой группе. Общее количество участников – 16 команд в первой лиге и 16 во второй. Там есть разные варианты, но я пока не буду их озвучивать.

Мы общались с клубами и обсуждали эти варианты, будем ждать, когда клубы определятся, и тогда уже сообщим. Пока я не готов сказать, будет ли классический формат проведения соревнований в Первой и Второй лиге. Я не почувствовал, что большинство клубов поддерживают классический вариант", – отметил Каденко в интервью Fanday.

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