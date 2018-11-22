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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЛЬВІВ ІГОР СУРКІС

Матчі 16-го туру УПЛ розпочнуться з хвилини мовчання

21:31 234 Читать на русском
Матчі 16-го туру УПЛ розпочнуться з хвилини мовчання
Матчі 16-го туру Чемпіонату УПЛ розпочнуться з хвилини мовчання

24 листопада Україна вшанує пам’ять мільйонів українців, які загинули під час Голодоморів.

Українська Прем’єр-Ліга повідомляє, що матчі 16-го туру почнуться з хвилини мовчання на роковини Голодомору в Україні.

Шахтар та Львів розсудить Балакін, Олександрію та Динамо – Пасхал та інші суддівські призначення 16 туру УПЛ

До слова, 16-й туру УПЛ стартує завтра, 23 листопада. Шахтар у Харкові прийматиме Львів.

Теги
УПЛ
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