Матчі 16-го туру УПЛ розпочнуться з хвилини мовчання

24 листопада Україна вшанує пам’ять мільйонів українців, які загинули під час Голодоморів.

Українська Прем’єр-Ліга повідомляє, що матчі 16-го туру почнуться з хвилини мовчання на роковини Голодомору в Україні.

Шахтар та Львів розсудить Балакін, Олександрію та Динамо – Пасхал та інші суддівські призначення 16 туру УПЛ

До слова, 16-й туру УПЛ стартує завтра, 23 листопада. Шахтар у Харкові прийматиме Львів.