"Понятно, что Украина – большой соперник. Мы имели возможность помериться с ней силами и знаем, чего ждать. Однако мы играем дома, перед своими болельщиками, и у нас есть шансы пройти дальше.

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Думаю, что игра должна быть не приятной для просмотра, а боевой, с большим количеством перемещений, столкновений и тактических перестроек. Я уверен, что мы обязательно сделаем все возможное, чтобы попасть на Евро, чтобы порадовать болельщиков, а также себя, потому что мы стремимся выступать на больших соревнованиях.

У них есть несколько великолепных индивидуальностей, чья форма фантастическая. Большинство из них играет в сильных европейских клубах, и как команда они очень сплочены. Лучшая линия сборной – полузащита, в которой играют самые опытные исполнители. Поэтому именно в середине мы будем вести с ними самую острую борьбу. Это опытная команда с игроками, которые знают, как выходить из-под давления, и этот опыт также является преимуществом сборной Украины", – цитирует Джеко официальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Напомним, поединок между Боснией и Украиной состоится 21 марта. Победитель этой пары в решающем матче за выход на Евро-2024 сыграет против Исландии или Израиля.

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