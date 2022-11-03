"Матч с Динамо будет отличаться от остальных матчей, которые мы провели. Но мы сделаем все от себя зависящее, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества на поле.

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Я могу сыграть на нескольких позициях и знаю, что мой тренер мне доверяет. На любой позиции, где меня используют, я стараюсь отдать все силы, чтобы помочь победить моей команде.

Мои ожидания от поединка с Динамо высоки, как и от Лиги Европы в целом. Мы будем стараться пройти в турнире как можно дальше. Мы – Фенербахче, уважаем всех своих соперников, но не боимся их", – цитирует Линкольна официальный сайт Динамо.

Напомним, дуэль между украинской и турецкой командами состоится уже сегодня, 3 ноября, в Кракове. Начало матча в 22:00.

Динамо – Фенербахче: анонс матча Лиги Европы