"Матч з Динамо відрізнятиметься від решти матчів, які ми провели. Але ми зробимо все від себе залежне, щоб продемонструвати свої найкращі якості на полі.

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Я можу зіграти на декількох позиціях і знаю, що мій тренер мені довіряє. На будь-якій позиції, де мене використовують, я намагаюся віддати всі сили, щоб допомогти моїй команді перемогти.

Мої очікування від поєдинку з Динамо високі, як і від Ліги Європи загалом. Ми намагатимемося пройти в турнірі якнайдалі. Ми – Фенербахче, поважаємо всіх своїх суперників, але не боїмося їх", – цитує Лінкольна офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, дуель між українською та турецькою командами відбудеться вже сьогодні, 3 листопада, у Кракові. Початок матчу о 22:00.

Динамо – Фенербахче: анонс матчу Ліги Європи