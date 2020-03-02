Матч Примеры ознаменовался историческим рекордом, который невозможно превзойти

Поединок 26-го тура чемпионата Испании Атлетик – Вильярреал вошел в историю турнира.

В стартовом составе как Атлетика, так и Вильярреала, вышли исключительно игроки, представляющие Испанию. С первых минут поединка на поле не было ни одного легионера, а все 22 футболиста были уроженцами Испании. Последний раз такой случай был зафиксирован еще 24 августа 2014 года в поединке Эйбар – Реал Сосьедад, информирует Mister Chip.

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К слову, матч завершился минимальной победой Атлетика из Бильбао. Единственный гол забил Рауль Гарсия.

Данное достижение можно будет только повторить, но никак не превзойти – как известно, действующие правила футбола предусматривают участие в игре только 22-х игроков.

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