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Матч Прімери ознаменувався історичним рекордом, який неможливо перевершити

06:00 2020 Читать на русском
Матч Прімери ознаменувався історичним рекордом, який неможливо перевершити
Матч Атлетік – Вільяреал повторив рекорд Іспанії / ФК Атлетік Більбао

Поєдинок 26-го туру чемпіонату Іспанії Атлетік – Вільяреал увійшов в історію турніру.

56’ Рауль Гарсія
 
56’ Рауль Гарсія

У стартовому складі як Атлетіка, так і Вільяреала, вийшли виключно гравці, що представляють Іспанію. З перших хвилин поєдинку на полі не було жодного легіонера, а всі 22 футболісти були уродженцями Іспанії. Востаннє такий випадок був зафіксований ще 24 серпня 2014 року в поєдинку Ейбар – Реал Сосьєдад, інформує Mister Chip.

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До слова, матч завершився мінімальною перемогою Атлетіка з Більбао. Єдиний гол забив Рауль Гарсія.

Дане досягнення можна буде лише повторити, але ніяк не перевершити – як відомо, чинні правила футболу передбачають участь у грі лише 22-х гравців.

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Теги
Іспанія Рекорди Атлетік Атлетік Вільяреал Вільяреал Атлетік - Вільяреал
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