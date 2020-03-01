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Севилья дома вырвала победу у Осасуны: 26-й тур Ла Лиги, воскресенье

15:11 9 Читати українською
Севилья дома вырвала победу у Осасуны: 26-й тур Ла Лиги, воскресенье
Севилья – Осасуна – 3:2 / Фото с открытого источника

Осасуна на выезде уступила Севилье. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании, 26-тур

Севилья – Осасуна – 3:2

Голы: Эн-Несири, 13, 90+3, Окампос, 45+1 – Умпьеррес, 64, Торрес, 73 (пенальти)

Удаление: Эрерра, 54 (О.)

Атлетик – Вильярреал – начало в 15:00

Эспаньол – Атлетико – начало в 17:00

Мальорка – Хетафе – начало в 19:30

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Воскресный игровой день открыл поединок Севилья – Осасуна. Хозяевам удалось обеспечить себе комфортное преимущество в счете уже в первой половине встречи. На 13-й минуте Эн-Несири вышел один на один с вратарем и легко переиграл его, направив мяч в правый нижний угол. Под занавес тайма Окампос головой замкнул прострел с углового – 2:0.

Нервионцы продолжали давить, а на 54-й гости еще и остались в меньшинстве – голкипер опрометчиво сыграл рукой за пределами штрафной. Но это не сломило дух игроков Осасуны. На 64-й Торрес навесил в штрафную, а Умпьеррес замкнул головой. Чуть позже, арбитр назначил пенальти, который реализовал тот же Торрес, сравняв счет в матче. Но на 90+3 Эн-Несири своевременно оказался в штрафной на добивании, и не упустил момент, принеся победу своей команде. Благодаря этой победе Севилья поднялась на третью строчку первенства с 46-ю пунктами, а Осасуна с 31-м очком занимает 12-ю строчку турнирной таблицы.

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