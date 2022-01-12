Матч КАН под угрозой срыва – сборная Мали оказалась недалеко от военного конфликта со смертельным исходом
Организаторам КАН не удалось полностью оградить участников от влияния политического конфликта на западе Камеруна.
Сборная Мали вынужденно прекратила тренировки, хотя уже сегодня должна сыграть против Туниса в матче первого тура, сообщает Daily Mail.
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На период турнира "орлы" остановились в городе Лимбе. Запад Камеруна считается крайне опасным из-за ожесточенного противостояния местного англоязычного населения и франкоязычной власти. Сегодня состоялся очередной акт конфликта. В городе Буэа сошлись вооруженные сепаратисты и представители правоохранительных органов. Завязалась перестрелка, в результате которой умерли 2 человека, еще 5 ранены.
Лимбе расположен всего в 13 километрах от Буэа, поэтому сборная Мали пока отказалась выходить за пределы своей базы. Поединок против Туниса должен начаться в 15:00 по киевскому времени.
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