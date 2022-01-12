Организаторам КАН не удалось полностью оградить участников от влияния политического конфликта на западе Камеруна.

Сборная Мали вынужденно прекратила тренировки, хотя уже сегодня должна сыграть против Туниса в матче первого тура, сообщает Daily Mail.

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На период турнира "орлы" остановились в городе Лимбе. Запад Камеруна считается крайне опасным из-за ожесточенного противостояния местного англоязычного населения и франкоязычной власти. Сегодня состоялся очередной акт конфликта. В городе Буэа сошлись вооруженные сепаратисты и представители правоохранительных органов. Завязалась перестрелка, в результате которой умерли 2 человека, еще 5 ранены.

Лимбе расположен всего в 13 километрах от Буэа, поэтому сборная Мали пока отказалась выходить за пределы своей базы. Поединок против Туниса должен начаться в 15:00 по киевскому времени.

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