Організаторам КАН не вдалося повністю захистити учасників від впливу політичного конфлікту на заході Камеруну.

Збірна Малі вимушено припинила тренування, хоча вже сьогодні повинна зіграти проти Тунісу у матчі першого туру, повідомляє Daily Mail.

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На період турніру "орли" зупинилися у місті Лімбе. Захід Камеруну вважається вкрай небезпечним через запекле протистояння місцевого англомовного населення і франкомовної влади. Сьогодні відбувся черговий акт конфлікту. У місті Буеа зійшлися озброєні сепаратисти та представники правоохоронних органів. Зав'язалася перестрілка, внаслідок якої померли 2 осіб, ще 5 поранені.

Лімбе розташоване всього у 13 кілометрах від Буеа, тому збірна Малі наразі відмовилась виходити за межі своєї бази. Поєдинок проти Тунісу повинен розпочатися о 15:00 за київським часом.

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