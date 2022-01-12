Матч КАН під загрозою зриву – збірна Малі опинилася неподалік воєнного конфлікту зі смертельними наслідками
Організаторам КАН не вдалося повністю захистити учасників від впливу політичного конфлікту на заході Камеруну.
Збірна Малі вимушено припинила тренування, хоча вже сьогодні повинна зіграти проти Тунісу у матчі першого туру, повідомляє Daily Mail.
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На період турніру "орли" зупинилися у місті Лімбе. Захід Камеруну вважається вкрай небезпечним через запекле протистояння місцевого англомовного населення і франкомовної влади. Сьогодні відбувся черговий акт конфлікту. У місті Буеа зійшлися озброєні сепаратисти та представники правоохоронних органів. Зав'язалася перестрілка, внаслідок якої померли 2 осіб, ще 5 поранені.
Лімбе розташоване всього у 13 кілометрах від Буеа, тому збірна Малі наразі відмовилась виходити за межі своєї бази. Поєдинок проти Тунісу повинен розпочатися о 15:00 за київським часом.
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