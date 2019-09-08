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Матч Франции и Албании начался с задержкой – парад курьезных фейлов от организаторов

07:30 39 Читати українською
Матч Франции и Албании начался с задержкой – парад курьезных фейлов от организаторов
Игроки сборной Албании / Сайт УЕФА

Противостояние между французами и албанцами в отборе на Евро-2020 началось с непредсказуемым проблем.

8’ Кингсли Коман
27’ Оливье Жиру
68’ Кингсли Коман
85’ Жонатан Иконе
 
Соколь Чикаллеши 90’
8’ Кингсли Коман
27’ Оливье Жиру
68’ Кингсли Коман
85’ Жонатан Иконе
90’ Соколь Чикаллеши

Игра стартовала на семь минут позже, чем планировалось, из-за проблем с гимном гостей.

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Французские организаторы не смогли отличить гимн Албании от андоррского, который звучал в течение нескольких десятков секунд. Подобная ситуация вызвала не слишком положительные эмоции албанских игроков и болельщиков. Более того, даже прощения диктора Стад де Франс не прошли без недоразумений – сначала он назвал Армению, что явно не способствовало устранению проблемы!

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Президент Федерации футбола Франции также попросил прощения у своего албанского коллеги после игры. К слову, матч завершился разгромной победой Франции со счетом 4:1.

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Евро-2020 Албания Албания Франция Франция Видеоновости Франция - Албания футбольные курьёзы
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