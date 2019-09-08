Матч Франции и Албании начался с задержкой – парад курьезных фейлов от организаторов

Противостояние между французами и албанцами в отборе на Евро-2020 началось с непредсказуемым проблем.

Игра стартовала на семь минут позже, чем планировалось, из-за проблем с гимном гостей.

Евро-2020: Франция в феерическом матче с нереализованным пенальти разгромила Албанию

Французские организаторы не смогли отличить гимн Албании от андоррского, который звучал в течение нескольких десятков секунд. Подобная ситуация вызвала не слишком положительные эмоции албанских игроков и болельщиков. Более того, даже прощения диктора Стад де Франс не прошли без недоразумений – сначала он назвал Армению, что явно не способствовало устранению проблемы!

Литва – Украина: фанаты обменялись "зарядами" между трибунами и спели легендарный "хит о Путине" – видео дня

Президент Федерации футбола Франции также попросил прощения у своего албанского коллеги после игры. К слову, матч завершился разгромной победой Франции со счетом 4:1.