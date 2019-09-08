Матч Франції та Албанії розпочався із затримкою – парад курйозних фейлів від організаторів

Протистояння між французами та албанцями у відборі на Євро-2020 розпочалося із непередбачуваних проблем.

Гра стартувала на сім хвилин пізніше, ніж планувалося, через негаразди з гімном гостей.

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Французькі організатори не змогли відрізнити гімн Албанії від андоррського, який лунав протягом кількох десятків секунд. Подібна ситуація викликала не надто позитивні емоції албанських гравців та вболівальників. Більше того, навіть вибачення диктора Стад де Франс не минули без непорозумінь – спочатку він назвав Вірменію, що явно не посприяло усуненню проблеми!

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Президент Федерації футболу Франції також попросив вибачення у свого албанського колеги після гри. До слова, матч завершився розгромною перемогою Франції з рахунком 4:1.