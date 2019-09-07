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Литва – Украина: фанаты обменялись "зарядами" между трибунами и спели легендарный "хит о Путине" – видео дня

7 сентября 22:48 116 Читати українською
Литва – Украина: фанаты обменялись "зарядами" между трибунами и спели легендарный "хит о Путине" – видео дня
Литва – Украина / Scanpіx

Очередной матч сборной не обошелся без давних песенных традиций украинских болельщиков.

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
Руслан Малиновский 62’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос
62’ Руслан Малиновский

Поклонники сборной Литвы также не отказали себе в удовольствии спеть культовую песню.

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В течение матча над стадионом ЛФФ неоднократно звучали строки, посвященные президенту России. Также фанаты отвечали на громкие крики коллег из противоположных трибун: "Литва! – Украина!" и наоборот.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко одержали уверенную победу со счетом 3: 0 и укрепили свое лидерство в квинтете В.

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Теги
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