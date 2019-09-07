Литва – Украина: фанаты обменялись "зарядами" между трибунами и спели легендарный "хит о Путине" – видео дня

Очередной матч сборной не обошелся без давних песенных традиций украинских болельщиков.

Поклонники сборной Литвы также не отказали себе в удовольствии спеть культовую песню.

Литва – Украина – 0:3 – видео голов и обзор матча

В течение матча над стадионом ЛФФ неоднократно звучали строки, посвященные президенту России. Также фанаты отвечали на громкие крики коллег из противоположных трибун: "Литва! – Украина!" и наоборот.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко одержали уверенную победу со счетом 3: 0 и укрепили свое лидерство в квинтете В.

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