Поединок между Иверией и Глдани в рамках второго дивизиона закончился совсем не по-футбольному.

Массовые стычки на матче между Иверией и Глдани / соцсети

Во время игры между футболистами случился небольшой конфликт, но вратарь Глдани добавил дровишек в огонь.

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Один из болельщиков бросил стеклянную бутылку на поле, а голкипер, бросая ее обратно, умудрился попасть в голову игроку Иверии Сандро Хачидзе. 17-летний футболист упал на газон, а игроки обеих команд начали так активно выяснять отношения, что арбитр прервал поединок и отправил команды в раздевалки.

Добавим, что пострадавший Хачидзе, об голову которого стеклянная бутылка разбилась вдребезги, был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

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