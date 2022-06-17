В полуфинале Кубка Сенегала разгорелась бойня. Встречались команды Каса Спортс и Руфискью. Футболист Руфискью украл амулет у соперников, что привело к хаосу, сообщает Goal.com.

Инцидент произошел в конце встречи. Матч с горем пополам удалось завершить, но после финального свистка болельщики Руфискью рванули на поле, чтобы выяснить отношения с якобы несправедливо судившими арбитрами. Толчки, удары, некоторые оказались на газоне.

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