"Думаю, нам чего-то не хватало, потому что мы провоцировали Барсу на своей половине, особенно в первом тайме, но не смогли воспользоваться моментами. Но я горжусь работой, проделанной игроками, тем, что мы закончили матч, пытаясь сравнять. Нужно сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Обидно, что они повели в конце первого тайма. Нужно не выключаться все 90 минут.

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Это не легко. У игр на высоком уровне большие требования, в Лиге чемпионов они еще выше. Здесь ничего не прощают. Во втором тайме мы имели моменты, но в итоге мы так и не забили. Теперь у нас три очка, и к матчам с Антверпеном мы подходим с мыслью о том, что должны взять в них максимум. Против Барсы мы хорошо поработали, я сказал об этом игрокам.

Энтони Тейлор? Я уже говорил об этом в трех или четырех интервью. Мы играли не только против Барселоны... И этого достаточно", – цитирует Консейсау AS.

В нескольких моментах у главного арбитра матча Тейлора было основание назначить пенальти в ворота Барселоны. Самый яркий случился на исходе первого тайма, когда защитник Жюль Кунде с усилием тянул Тереми за футболку в штрафной площадке.

Напомним, что в следующем туре Барселона сыграет против Шахтера. Эта встреча состоится 25 октября.

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