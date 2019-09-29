Мата рассчитывает на победу Манчестер Юнайтед в АПЛ

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мануэль Мата прокомментировал текущее состояние дел в своей команде.

"Некоторые говорят мне, что я подписал контракт с Манчестер Юнайтед в неподходящее время, но присутствие в этом клубе очень особенное.

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Это был тот момент, когда во всем происходили большие изменения и мы все еще находимся в этом процессе. Это заняло несколько лет и для меня большая честь быть здесь. Хотелось бы, чтобы мы вернулись во времена, когда мы побеждали в Премьер-лиге. Я уверен, что мы приближаемся к этому. Манчестер Юнайтед вернется туда, где он должен быть", – цитирует Мату Goal.

Напомним, летом полузащитник подписал с манкунианцами новое годовое соглашение с возможностью пролонгации контракта еще на один сезон.

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