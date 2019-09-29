Мата розраховує на перемогу Манчестер Юнайтед в АПЛ

Півзахисник Манчестер Юнайтед Хуан Мануель Мата прокоментував поточний стан справ у своїй команді.

"Дехто каже мені, що я підписав контракт з Манчестер Юнайтед у невідповідний час, але присутність у цьому клубі дуже особлива.

Мата відмовився від шаленої пропозиції з Китаю заради Манчестер Юнайтед

Це був той момент, коли у всьому відбувалися великі зміни і ми все ще перебуваємо у цьому процесі. Це зайняло декілька років і для мене велика честь бути тут. Хотілося б, щоб ми повернулися у часи, коли ми перемагали у Прем'єр-лізі. Я впевнений, що ми наближаємося до цього. Манчестер Юнайтед повернеться туди, де він повинен бути", – цитує Мату Goal.

Нагадаємо, влітку півзахисник підписав з манкуніанцями нову річну угоду з можливістю пролонгації контракту ще на один сезон.

Класика родом із дитинства, дербі вундеркіндів у Мадриді та візит Графа до Генуї: топ-5 матчів євровікенду