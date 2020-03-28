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"Машина и будущее Реала": Лунин оригинально проводит время с бутылками, мячами и любимой

18:55 12 Читати українською
"Машина и будущее Реала": Лунин оригинально проводит время с бутылками, мячами и любимой
Андрей Лунин с невестой / соцсети

Голкипер Овьедо и сборной Украины Андрей Лунин продемонстрировал, как поддерживает форму во время карантина.

Во время домашней тренировки Лунин использовал бутыли с водой, чтобы усложнить комплекс упражнений.

Лунин провел оригинальную тренировку в Овьедо

Голкиперу помогала его невеста Анастасия, которая заменила тренера вратарей украинцу в занятиях с мячом.

В комментариях под видео в Instagram личные болельщики оставили положительные отзывы о работе Лунина во время карантина. Некоторые из пользователей убежден, что Андрей – машина, другие считают, что украинец – будущее Реала.

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#усівдома

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Видеоновости Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин
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