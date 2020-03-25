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Лунин провел оригинальную тренировку в Овьедо

12:14 67 Читати українською
Лунин провел оригинальную тренировку в Овьедо
Андрей Лунин / Фото из открытых источников

Футболисты астурийского клуба продолжают подготовку к возобновлению чемпионата разными способами.

Игроки Овьедо провели совместную тренировку, используя видеосвязь, сообщает официальный сайт астурийского клуба.

Лунин может вернуться в Реал до конца сезона, но не спасет Зидана от дефицита вратарей

В тренировке принял участие и голкипер сборной Украины Андрей Лунин. Напомним, все игроки команды находятся на карантине после прекращения чемпионата. Несмотря на то, что каждый игрок Овьедо имеет на руках индивидуальный план занятий, разработанный тренером по физподготовке Альберто Мартинесом, такая совместная акция имеет свою цель – она позволит сохранить сплоченность коллектива во время карантина и укрепит командную философию.

К слову, Испания занимает второе место в Европе среди количества инфицированных коронавирусом. По состоянию на 25 марта в стране смертельной болезнью заболело 42058 человек, зафиксировано 2991 летальный случай.

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Испания коронавирус Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин
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