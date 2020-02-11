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Мертенс стал целью трех английских грандов – призер чемпионата мира набивает себе цену

10:51 95 Читати українською
Мертенс стал целью трех английских грандов – призер чемпионата мира набивает себе цену
Дрис Мертенс / Фото Diario AS

Нападающий Наполи Дрис Мертенс хочет хорошо заработать перед завершением карьеры.

Дрис Мертенс отказывается продолжать сотрудничество с Наполи и стал лакомым кусочком для европейских грандов. Особое внимание на форварда обратили на Туманном Альбионе, сообщает Daily Mail.

Монако хочет пригласить Мертенса

Манчестер Юнайтед, Арсенал и Челси хотят видеть 32-летнего бельгийца в своих командах. Клубы привлекает то, что игрок может им достаться на правах свободного агента, однако Дрис хочет зарплату минимум 7 млн евро в год.

В текущем сезоне Серии А Мертенс провел 18 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 4-мя ассистами.

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