toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - ХАЙДУК ТРАНСФЕРЫ НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО КАРПАТЫ

Монако хочет пригласить Мертенса

16:25 62 Читати українською
Монако хочет пригласить Мертенса
Дрис Мертенс / Фото ФК Наполи

Нападающий Наполи Дрис Мертенс попал на радары Монако.

Монако начал переговоры с Дрисом Мертенсом о переходе во французский клуб, сообщает Corriere dello Sport.

Мертенс отказался от перехода в дортмундскую Боруссию

Действующий контракт бельгийца с Наполи рассчитан до конца нынешнего сезона и стороны не договорились о продлении соглашения. Поэтому 32-летний форвард может перейти в лагерь монегасков на правах свободного агента. Также на Дриса претендуют Челси, Ювентус и Арсенал.

В текущем сезоне Серии А Мертенс провел 16 матчей, в которых отметился 4 голами и тремя ассистами.

Дерби Вечного города, возвращение Сарри в родную гавань и месть Реала за унижение Лунина: топ-5 матчей евроуикенда

blog_ava
Динамо – Хайдук: онлайн-трансляция матча
17:05
873
Теги
Трансферы Италия Монако Монако Трансферы Чемпионата Италии Дрис Мертенс Дрис Мертенс Наполи Наполи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
5
мин
Боруссия Дортмунд
21:30
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук