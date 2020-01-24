Монако хочет пригласить Мертенса

Нападающий Наполи Дрис Мертенс попал на радары Монако.

Монако начал переговоры с Дрисом Мертенсом о переходе во французский клуб, сообщает Corriere dello Sport.

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Действующий контракт бельгийца с Наполи рассчитан до конца нынешнего сезона и стороны не договорились о продлении соглашения. Поэтому 32-летний форвард может перейти в лагерь монегасков на правах свободного агента. Также на Дриса претендуют Челси, Ювентус и Арсенал.

В текущем сезоне Серии А Мертенс провел 16 матчей, в которых отметился 4 голами и тремя ассистами.

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