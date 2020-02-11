Мертенс став ціллю трьох англійських грандів – призер чемпіонату світу набиває собі ціну

Нападник Наполі Дріс Мертенс хоче добре заробити перед завершенням кар'єри.

Дріс Мертенс відмовляється продовжувати співпрацю з Наполі і став ласим шматочком для європейських грандів. Особливу увагу на форварда звернули на Туманном Альбіоні, повідомляє Daily Mail.

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Манчестер Юнайтед, Арсенал та Челсі хочуть бачити 32-річного бельгійця у своїх командах. Клуби приваблює те, що гравець може їм дістатись на правах вільного агента, проте Дріс хоче зарплату мінімум 7 млн євро на рік.

В поточнму сезоні Серії А Мертенс провів 18 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 4-ма асистами.

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