toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ДИНАМО - БАТЕ

Мертенс став ціллю трьох англійських грандів – призер чемпіонату світу набиває собі ціну

10:51 446 Читать на русском
Мертенс став ціллю трьох англійських грандів – призер чемпіонату світу набиває собі ціну
Дріс Мертенс / Фото Diario AS

Нападник Наполі Дріс Мертенс хоче добре заробити перед завершенням кар'єри.

Дріс Мертенс відмовляється продовжувати співпрацю з Наполі і став ласим шматочком для європейських грандів. Особливу увагу на форварда звернули на Туманном Альбіоні, повідомляє Daily Mail.

Монако хоче запросити Мертенса

Манчестер Юнайтед, Арсенал та Челсі хочуть бачити 32-річного бельгійця у своїх командах. Клуби приваблює те, що гравець може їм дістатись на правах вільного агента, проте Дріс хоче зарплату мінімум 7 млн євро на рік.

В поточнму сезоні Серії А Мертенс провів 18 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 4-ма асистами.

Матвієнко в Арсеналі: чому трансфер, який не відбувся, – це мінус для усіх сторін

blog_ava
Мораєс назвав три клуби, які були зацікавлені в його придбанні
09:18
2977
Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Арсенал Арсенал Челсі Челсі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Наполі Наполі Трансфери Чемпіонату Італії Дріс Мертенс Дріс Мертенс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
2
хв
Динамо
16:00
БАТЕ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук