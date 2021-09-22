Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес кратко прокомментировал информацию о возможном неожиданном повороте в своей тренерской карьере. Испанца сватают на Камп Ноу.

"Как вы понимаете, фактически мне нечего комментировать. Конечно, всегда существуют слухи, они постоянно циркулируют. Это нормально в футболе.

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Когда вы проигрываете в трех матчах, возникают слухи, что вы потеряете работу. Когда дела идут хорошо, у тебя хорошие результаты, они дальше появляются. Но мне сейчас нечего сказать", – заявил тренер в комментарии Eurosport.

Напомним, что Роберто Мартинес попал в шорт-лист претендентов на должность наставника Барселоны на фоне неудачных результатов "блаугранас" под руководством Рональда Кумана.

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