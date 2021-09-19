В Каталонии готовятся к отставке главного тренера Рональда Кумана.

В Барселоне заговорили о смене тренера. Если команда завтра, 20 сентября, проиграет Гранаде, руководство может перейти к решительным действиям, сообщает AS.

Каталонское издание Ara опубликовало инсайд – 4 тренера, которых Барселона рассматривает на замену Рональду Куману.

– Альберт Капельяс. Бывший ассистент Петера Боса (главного фаната Кройфа) и Хорди Кройфа. Сын Йохана отказывается возглавить Барсу, а вот Капельяс, который сейчас работает в клубной академии, мог бы принять предложение.

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– Хави. Попытка вернуть клубную ДНК, шанс для молодых воспитанников Ла Масии. Однако против него выступают некоторые боссы Барселоны.

– Эрик Тен Хаг. Тренер, который достигал больших успехов с Аяксом, работал рядом с Гвардиолой в Баварии II. Его футбол близок Барсе по духу.

– Роберто Мартинес. Испанец постепенным карьерным прогрессом (Суонси, Уиган, Эвертон, сборная Бельгии) дорос до уровня Барселоны.

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