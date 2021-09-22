Керманич збірної Бельгії Роберто Мартінес коротко прокоментував інформацію про можливий несподіваний поворот у своїй тренерській кар'єрі. Іспанця сватають на Камп Ноу.

"Як ви розумієте, фактично мені нічого коментувати. Звісно, завжди існують чутки, вони постійно циркулюють. Це нормально у футболі.

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Коли ви програєте в трьох матчах, виникають чутки, що ви втратите роботу. Коли справи йдуть добре, маєш хороші результати, вони далі з'являються. Але мені зараз нічого сказати", – заявив тренер у коментарі Eurosport.

Нагадаємо, що Роберто Мартінес потрапив до шорт-листа претендентів на посаду керманича Барселони на фоні невдалих результатів "блаугранас" під керівництвом Рональда Кумана.

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