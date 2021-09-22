Куман сохранил минимальный кредит доверия – скандальная пресс-конференция не изменила статус
Главный тренер испанской Барселоны Рональд Куман будет руководить действиями команды в поединке 6-го тура испанской Ла Лиги против Кадиса.
Присутствие нидерландца на скамейке запасных не подлежит сомнению, сообщает Mundo Deportivo.
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Руководство "блаугранас" было поражено выступлением Кумана на пресс-конференции, но решило не подливать масла в огонь ради спокойной подготовки команды к очередному матчу чемпионата. Изменить статус-кво может поражение от Кадиса. Тогда отставка 58-летнего специалиста приобретет реальные очертания.
Напомним, что давление на Рональда Кумана усилилось после серии неудачных результатов Барсы. Каталонцы в последних четырех матчах во всех турнирах лишь раз победили, а также потерпели болезненное поражение от Баварии в Лиге чемпионов.
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