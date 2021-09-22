Присутствие нидерландца на скамейке запасных не подлежит сомнению, сообщает Mundo Deportivo.

Куман зачитал заявление и ушел из пресс-конференции – очередной скандал в Барселоне

Руководство "блаугранас" было поражено выступлением Кумана на пресс-конференции, но решило не подливать масла в огонь ради спокойной подготовки команды к очередному матчу чемпионата. Изменить статус-кво может поражение от Кадиса. Тогда отставка 58-летнего специалиста приобретет реальные очертания.

Напомним, что давление на Рональда Кумана усилилось после серии неудачных результатов Барсы. Каталонцы в последних четырех матчах во всех турнирах лишь раз победили, а также потерпели болезненное поражение от Баварии в Лиге чемпионов.

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