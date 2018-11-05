Мартинес намекнул, что может продолжить карьеру в чемпионате Китая

Форвард Наполи Мертенс не исключает возможности, что в ближайшие годы поедет доигрывать в Китай.

Нападающий Наполи предположил, что может поехать в Азию летом 2020 года, когда его действующий контракт в Италии закончится.

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Мой контракт с Наполи заканчивается в 2020 году. Возможно, тогда я поеду в Китай. У меня была возможность сделать это раньше, но я решил остаться в Европе.

Я часто говорил с Витселем и Феррейра-Карраско. Они хорошо отзывались о чемпионате Китая. Сначала Аксель не мог найти себя в команде, но потом все наладилось. Ему по-прежнему нравится китайский чемпионат", – цитирует Мертенса Football Italia.

Бельгиец недавно забил свой 73-й гол за Наполи обогнал своего соотечественника Луиса Оливейру по голам в Серии А, благодаря чему стал самым бельгийским игроком в истории чемпионата Италии.

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