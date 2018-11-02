Ди Мария: Ливерпуль и Наполи превосходят ПСЖ

Хавбек парижан Анхель Ди Мария подчеркнул силу соперников ПСЖ на групповом этапе Лиги чемпионов.

"В чемпионате Франции у нас все хорошо, а в Лиге чемпионов есть определенные трудности. Но это и не удивительно, ведь ПСЖ играет в одной группе с Ливерпулем и Наполи, которые превосходят нас. Эти клубы очень сильно играют дома.

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У нас есть еще три матча, в которых мы должны исправить свое положение. Если ПСЖ сыграет организовано, то сможет выйти в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы", – подытожил аргентинец Goal.

Отметим, что после 3-х туров ПСЖ занимает 3 место в группе Лиги чемпионов, уступая Ливерпулю и Наполи.

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