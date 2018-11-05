Мертенс натякнув, що може продовжити кар'єру в чемпіонаті Китаю

Форвард Наполі Дріс Мертенс не виключає можливості, що в найближчі роки поїде догравати у Китай.

Нападаник Наполі припустив, що може поїхати в Азію влітку 2020 року, коли його чинний контракт в Італії закінчиться.

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Мій контракт з Наполі закінчується в 2020 році. Можливо, тоді я поїду в Китай. У мене була можливість зробити це раніше, але я вирішив залишитися в Європі.

Я часто говорив з Вітселем і Феррейра-Карраско. Вони добре відгукувалися про чемпіонат Китаю. Спочатку Аксель не міг знайти себе в команді, але потім все налагодилося. Йому, як і раніше подобається китайський чемпіонат", – цитує Мертенса Football Italia.

Бельгієць нещодавно забив свій 73-й гол за Наполі обігнав свого співвітчизника Луїса Олівейру за голами у Серії А, завдяки чому став найрезультативнішим бельгійським гравцем в історії чемпіонату Італії.

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