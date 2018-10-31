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Бенитес может покинуть Ньюкасл – китайский клуб готов платить испанцу бешеную зарплату

30 октября 19:48 199 Читати українською
Бенитес может покинуть Ньюкасл – китайский клуб готов платить испанцу бешеную зарплату
Рафаэль Бенитес / фото: AFP

Главный тренер Ньюкасла Рафаэль Бенитес в ближайшее время может покинуть свой пост.

Наставник Ньюкасла Рафаэль Бенитес может продолжить карьеру в чемпионате Китая. 58-летний специалист получил предложение возглавить Шанхай СИПГ, сообщает The Mirror.

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Китайский клуб предложил испанцу заработную плату в размере 11 миллионов евро за сезон.

В то же время руководство Ньюкасла не удовлетворено работой Бенитеса: под его руководством в нынешнем сезоне "сороки" набрали всего 3 очка в десяти матчах и занимают девятнадцатого место в турнирной таблице АПЛ.

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Теги
Англия Ньюкасл Ньюкасл Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес
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