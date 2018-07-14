Погба хочет покинуть Манчестер Юнайтед – Райола уже прибыл в Барселону

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба настроен сменить клуб. Агент игрока Мино Райола уже сообщил Барселоне позицию француза.

Агент Поля Погба Мино Райола посетил тренировочный центр Барселоны. Одиозный агент сообщил каталонцам о желании своего клиента покинуть Манчестер Юнайтед, информирует Mundo Deportivo.

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По мнению Погба, он не прогрессирует в английском клубе и лучшим вариантом будет смена клуба. Переход в Барселону стал бы толчком для развития карьеры хавбека. Правда, в то же время отмечается, что потенциальный трансфер пока выглядит маловероятным из-за высокой стоимости Погба.

К слову, ранее сообщалось о желании Погба вернуться в Ювентус. Сейчас хавбек в составе сборной Франции готовится к финалу ЧМ-2018 против Хорватии.