toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Погба хочет покинуть Манчестер Юнайтед – Райола уже прибыл в Барселону

11:40 13 Читати українською
Погба хочет покинуть Манчестер Юнайтед – Райола уже прибыл в Барселону
Поль Погба / фото: ФИФА

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба настроен сменить клуб. Агент игрока Мино Райола уже сообщил Барселоне позицию француза.

Агент Поля Погба Мино Райола посетил тренировочный центр Барселоны. Одиозный агент сообщил каталонцам о желании своего клиента покинуть Манчестер Юнайтед, информирует Mundo Deportivo.

ПСЖ предложил за Коутиньо 270 млн евро – Барселона мгновенно отреагировала

По мнению Погба, он не прогрессирует в английском клубе и лучшим вариантом будет смена клуба. Переход в Барселону стал бы толчком для развития карьеры хавбека. Правда, в то же время отмечается, что потенциальный трансфер пока выглядит маловероятным из-за высокой стоимости Погба.

К слову, ранее сообщалось о желании Погба вернуться в Ювентус. Сейчас хавбек в составе сборной Франции готовится к финалу ЧМ-2018 против Хорватии.

Теги
Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Реал официально опроверг слухи о приобретении Неймара
    Іспанія — 13 июль438 Реал официально опроверг слухи о приобретении Неймара
5
час
:
17
мин
Бельгия
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук