Защитник Олимпиакоса Марсело феерично отыграл в Кубке Греции против Атромитоса.

В рамках первого матча 1/8 финала Кубка Греции Олимпиакос сделал серьезную заявку на выход в четвертьфинал, разгромив Атромитос со счетом 4:1. Два гола в свой актив записал Марсело.

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Это дебютные действия для 34-летнего бразильца, перебравшегося в греческий клуб в сентябре. Оба гола Марсело получились очень эффектными. Первый, ставший победным, вообще – шедевр.

К слову, Марсело успел провести за Олимпиакос 6 матчей во всех турнирах, суммарно проведя на поле лишь 190 минут.