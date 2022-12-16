Марсело забил дебютные голы за Олимпиакос – видео победного шедевра
11:26 - Читати українською
Защитник Олимпиакоса Марсело феерично отыграл в Кубке Греции против Атромитоса.
В рамках первого матча 1/8 финала Кубка Греции Олимпиакос сделал серьезную заявку на выход в четвертьфинал, разгромив Атромитос со счетом 4:1. Два гола в свой актив записал Марсело.
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Это дебютные действия для 34-летнего бразильца, перебравшегося в греческий клуб в сентябре. Оба гола Марсело получились очень эффектными. Первый, ставший победным, вообще – шедевр.
К слову, Марсело успел провести за Олимпиакос 6 матчей во всех турнирах, суммарно проведя на поле лишь 190 минут.
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